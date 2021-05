Il ladro sul Titano: Lupin III sarà la star di San Marino Comics '21

Il ladro sale sul Titano. Sarà infatti Lupin III, il protagonista del famosissimo cartone animato giapponese, la star dell’edizione 2021 del San Marino Comics.

Manifestazione che quest’anno torna il 27, 28 e 29 agosto. Ossia a 50 anni esatti dalla prima messa in onda della serie animata del noto ladro, nipote di Arsène Lupin tratto dai romanzi di Maurice Leblanc, nato come manga nel 1967 per opera di Monkey Punch (ovvero Kazuhiko Kato, scomparso due anni fa) per poi diventare un anime immortale.

Da allora sono state prodotte sei serie televisive (oltre a una marea di lungometraggi e oav) tra le quali anche "Lupin III e l’avventura italiana", ambientata in Italia e San Marino. Grazie alla collaborazione con l’ambasciata del Titano a Tokyo, la casa di produzione Tms Entertainment ha messo a disposizione dell’Associazione San Marino Comics la possibilità di utilizzare Lupin III per promuovere l’omonimo festival. Il manifesto 2021 rappresenta il personaggio e la sua squadra sul Passo delle Streghe mentre tutti quanti sono inseguiti dall’inarrestabile ispettore "Zazà" Zenigata. L’autore dell’immagine è il disegnatore Masao Yokobori, affiliato alla Telecom Animation Film e addetto allo sviluppo dei personaggi di diversi episodi. Per l’edizione 2021, l’organizzazione ha siglato una collaborazione con Mediaset per festeggiare il famoso personaggio e ha già messo in campo diversi eventi, tra i quali la realizzazione del Pala-Lupin in via Eugippo in cui si potrà trovare tutto il merchandising, inclusa la realizzazione di "Casa Lupin", un ambiente brandizzato nel quale scattarsi un selfie. Atteso anche il doppiatore italiano del personaggio, Stefano Onofri, che accompagnerà i visitatori in una "passeggiata raccontata".