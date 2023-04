Il Papa alla messa delle Palme: "Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi"

Papa Francesco davanti a 30mila fedeli: la messa delle Palme dopo il ricovero al Gemelli

Papa Francesco è in Piazza San Pietro per presiedere la messa delle Palme, prima apparizioni in pubbico dopo essere uscito dal Policlinico Gemelli nella giornata di ieri. Il Pontefice è entrato sulla jeep bianca usata in queste occasioni, è apparso sorridente e ha salutato la folla. Quindi si è recato sotto l'Obelisco per la benedizione delle palme. In Piazza si sono presentate diverse decine di migliaia di persone.

Bergoglio, vestito di un cappotto bianco, ha indossato una stola rossa e ha benedetto con l'acqua di un aspersorio i presenti, laici e prelati, che tenevano in mano rami di olivo (provenienti dall'Umbria) e di palma (portati dal Cammino Neocatecumenale). Il Papa quindi si è alzato in piedi ed ha ascoltato la lettura del Vangelo secondo Matteo in cui si narra della giornata dell'ingresso di Cristo a Gerusalemme, alla vigilia della Passione. Al termine della benedizione, Bergoglio è tornato a salire sulla jeep bianca per raggiungere il sagrato della Basilica con una palma intrecciata in mano.

Papa Francesco sui migranti: "Non più volti, ma solo numeri"