Il Papa richiama i preti antipatici: "Voi zitelloni, non fate i maleducati"

Papa Francesco ai suoi: “Non siate spigolosi e lamentosi, usiamo la gentilezza”

È il giorno della Messa del Crisma nella Basilica di San Pietro. Papa Francesco sta celebrando la funzione, quando a un certo punto si ferma e rivolgendosi verso i sacerdoti della “sua” diocesi (di Roma) ed esclama: "Aiutiamoci, fratelli, a custodire l'armonia, cominciando non dagli altri, ma ciascuno da sé; chiedendoci: nelle mie parole, nei miei commenti, in quello che dico e scrivo c'è il timbro dello Spirito o quello del mondo?”.

E poi il Pontefice rincara la dose: “Alle volte noi sacerdoti siamo dei maleducati: se la gente trova persino in noi persone insoddisfatte e scontente che criticano e puntano il dito, insomma degli 'zitelloni', dove vedrà l'armonia?". Così, rivolge un invito a tutti, compreso lui stesso, per mettersi in discussione e interrogarsi sulle responsabilità che la classe religiosa ha nell’allontanamento generalizzato della comunità cattolica: "Quanti non si avvicinano o si allontanano perché nella Chiesa non si sentono accolti e amati, ma guardati con sospetto e giudicati!", ha sentenziato.