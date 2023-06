Il Papa rinuncia a parlare in assemblea: “Respiro con fatica"

Papa Francesco rinuncia a fare un discorso in una assemblea: “Il respiro non è buono”

“Sono ancora sotto effetto dell’anestesia, il respiro non è buono”. Lo ha detto a braccio il Papa ricevendo in udienza i partecipanti all’Assemblea della riunione delle opere per l’aiuto alle chiese orientali. Il Pontefice ha subìto un intervento all’intestino di tre ore in anestesia generale ed è stato dimesso dal Gemelli solo lo scorso 16 giugno.

Papa Bergoglio stamattina aveva un’agenda fittissima di impegni e dopo aver ricevuto i partecipanti al Capitolo Generale degli Agostiniani dell’Assunzione (Assunzionisti), si è riunito nell’Assemblea della Riunione delle Opere per l’aiuto alle Chiese Orientali (Roaco), il Santo Padre ha scelto di rinunciare a pronunciare il discorso motivando la sua decisione con i postumi che si "trascina" dopo l'ultimo intervento. Così Papa Francesco ha chiesto a monsignor Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, di consegnare ai presenti il testo scritto in sostituzione del suo discorso a voce.