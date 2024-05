Docente va da Fazio mezzo nudo, "era infortunato": istruttoria

Docente va da Fazio mezzo nudo

Il professor Jean Pascal Marcacci, docente di Diritto presso l'IIS Rosa Luxemburg di Bologna, è al centro di una controversia dopo essere apparso in TV durante il programma 'Che tempo che fa' condotto da Fabio Fazio. Marcacci, presidente dell'Associazione Naturisti dell'Emilia-Romagna, è stato visto indossare solo un asciugamano a coprire le parti intime, suscitando polemiche a causa della sua assenza dalla scuola dovuta a un infortunio.

Come scrive l'Ansa, l'Ufficio Scolastico provinciale di Bologna ha avviato un'istruttoria sulla questione. Il dirigente, Giuseppe Panzardi, ha dichiarato al Corriere di Bologna che la situazione è stata segnalata e verranno valutate tutte le implicazioni. Marcacci è stato assente per mesi a causa di un infortunio e ora il suo passaggio televisivo ha sollevato dubbi sul suo stato di salute e sul rispetto delle regole scolastiche.

Marcacci, tuttavia, si difende spiegando di aver subito un infortunio a scuola che lo ha costretto a terapie riabilitative per tre mesi. Ha chiarito di essere andato in TV in veste di presidente dell'Associazione Naturisti e non ha menzionato la sua posizione di docente. Insiste sul fatto che se non sta violando le leggi della scuola, ha il diritto di fare ciò che desidera nel suo tempo libero e che non si autocensurerà senza una comunicazione ufficiale in merito.

La dirigente della scuola, Alessandra Canepa, ha espresso sorpresa per l'apparizione televisiva di Marcacci, sottolineando che è stato assente per infortunio. Tuttavia, Marcacci sostiene di essere tranquillo riguardo alla sua condizione e al suo comportamento, ribadendo il suo diritto di partecipare a eventi pubblici nel suo tempo libero.