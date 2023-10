Il sindacato dei diplomatici contro Basile: "Non è mai stata ambasciatrice"

Il comunicato del sindacato dei diplomatici dopo l'apparizione tv di Basile

L'ex diplomatica Elena Basile è tornata in auge partecipando al programma "Otto e Mezzo" su La7, condotto da Lilli Gruber. Durante la trasmissione, alcune affermazioni di Basile riguardo l'attuale situazione in Israele hanno suscitato un acceso dibattito sia in studio che al di fuori, ottenendo una pronta reazione dal Sindacato Nazionale Diplomatici Italiani (Sndmae).

Le dichiarazioni di Basile non sono passate inosservate e hanno immediatamente sollevato polemiche all'interno del mondo diplomatico italiano. Il Sndmae, che rappresenta i diplomatici italiani, ha emesso una nota ufficiale per rispondere alle osservazioni di Basile. La nota, pur rispettando il diritto di ognuno di esprimere le proprie opinioni, ha chiaramente esposto la sua insoddisfazione nei confronti della sua ex-collega.

La nota del sindacato diplomatico ha affermato che le dichiarazioni pubbliche di Basile "gettano un'ombra sulla fedeltà ai valori repubblicani dei membri della carriera stessa, come quelle pronunciate dalla collega, ormai in pensione." Inoltre, il sindacato ha fatto notare che Elena Basile "non è mai stata promossa al grado di ambasciatrice", sottolineando che l'appellativo di "ambasciatore" o "ambasciatrice" è cruciale per la percezione dell'autorevolezza dell'interlocutore in questione.

Aggiunge poi nella nota che Basile non sarebbe stata "mai iscritta al Sindacato e mai pervenuta al grado apicale della carriera, come un utilizzo improprio del titolo di Ambasciatrice farebbe presumere. La Dott.ssa Basile", prosegue la nota, "si è infatti dimessa dalla carriera diplomatica con il grado di Ministro Plenipotenziario, e sebbene, dopo aver servito a Tananarive, Toronto, Budapest e Lisbona abbia svolto nel corso della sua carriera anche le funzioni pro tempore di Capo Missione in Svezia e Belgio non e' mai stata promossa al grado di Ambasciatrice."

Il Sndmae ha specificato che più di cento diplomatici italiani svolgono il ruolo di capi missione in tutto il mondo con rigore e decoro, rappresentando l'Italia e i suoi cittadini. La nota ha inoltre espresso "la solidarietà e vicinanza di tutta la carriera diplomatica al popolo e allo Stato di Israele per il brutale attacco terroristico di sabato 7 ottobre. Uguali sentimenti sono rivolti a tutti i Paesi che, come l'Italia, hanno connazionali ricompresi nel novero dei rapiti dai terroristi di Hamas, senza distinzione alcuna."