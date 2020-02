Ilva, Fabio Riva è stato assolto. Incolpevole per le morti di amianto



La Corte di Cassazione ha assolto Fabio Arturo Riva, figlio di Emilio Riva ed ex vicepresidente dell’Ilva e membro del Cda, dall’accusa di aver causato la morte di due operai (Cosimo Adamo e Vito Ancona) per mesotelioma pleurico dovuto all’esposizione all’amianto perche’ il fatto non sussiste, mentre ne ha dichiarato prescritta la responsabilita’ per non aver adottato le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Stesso esito per Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento siderurgico di Taranto. E’ questo dunque il risultato del ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Taranto che aveva impugnato l’assoluzione del manager disposta in secondo grado senza pero’ ottenere gli effetti sperati.