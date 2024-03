Impagnatiello barman modello: la foto usata come pubblicità su un giornale

Impagnatiello barman modello: la foto usata come pubblicità su "La Nazione", che poi si scusa

La foto di Alessandro Impagnatiello, il barman a processo per aver ucciso la fidanzata incinta Giulia Tramontano, è stata usata per un annuncio pubblicitario su un giornale.

Come riporta Dagospia, infatti, la foto del trentenne, che prima di commettere il delitto lavorava all'Hotel Armani in centro Milano, è comparsa sull’edizione de La Spezia del quotidiano La Nazione proprio un trafiletto in cui si cercano dipendenti per un bar. Sui social si è diffusa la notizia e il quotidiano ha pubblicato sul proprio sito le scuse attribuendo l’evento a un errore tecnico.