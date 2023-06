Impagnatiello: "Perché ho ucciso Giulia? Passatemi il termine, era stressante"

Omicidio Senago, Impagnatiello: doppia versione sull'arma del delitto

Alessandro Impagnatiello si contraddice, cambia versione, nasconde ancora qualcosa. Gli inquirenti sono convinti che il killer di Giulia Tramontano non abbia detto tutta la verità, troppe cose ancora non tornano sull'omicidio di Senago e non si esclude neanche la possibilità che qualcuno lo abbia aiutato ad occultare il cadavere della fidanzata incinta al settimo mese. L'assassino si mostra ancora una volta spavaldo davanti ai pm. "Nessuna vendetta o rabbia. Ho ucciso Giulia senza un perché". Dopo averla uccisa "ho lavato il coltello". Poi ha spostato il corpo: dal bagno, dove ha tentato di bruciarlo, al box-cantina e da lì con l’automobile l’ha portato da via Agostino Novella a via Monte Rosa, dove lo ha nascosto in un’intercapedine del locale box. Il racconto del verbale è freddo: "Giulia non si è pugnalata. Mentre tagliava le verdure, si è tagliata inavvertitamente sul braccio destro. Poi ho preso io il coltello e ho proseguito".

La colpisce due volte al collo e una sul torace vicino al cuore. Poi alle braccia. Dice che non era arrabbiato con la compagna: "Non c’era né ira, né rabbia, né desiderio di vendetta". Ma anche se non c’era un reale motivo per ammazzarla, "la situazione in quel momento era, mi passi il termine, stressante". Per questo uccide Giulia con un coltello da cucina. "Il più piccolo, con il manico nero e la lama in acciaio di circa sei centimetri". Quindi lo pulisce "con acqua e sapone". E infine lo poggia "su un ceppo posto sopra il forno della cucina". Nella prima versione aveva detto che il coltello era sopra il frigorifero. Intanto spunta il video del momento in cui nasconde il cadavere e le cose non sono andate come le ha raccontate. Cosa non racconta ancora il killer? Gli inquirenti temono che dietro all'omicidio ci sia molto di più di quello che Impagnatiello ha svelato fin qui.