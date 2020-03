Catania, incendia villa dell'ex per riconquistarlo. Era "scritto" nei tarocchi. Arrestata

Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, recitava Lino Banfi in un film comico. Ma c'è chi sull'argomento non ci scherza e lo prende alla lettera. Come la donna di Catania, che seguendo i consigli dei tarocchi, fatti da una sua amica, ha deciso di dare fuoco alla villa del suo ex come gesto estremo per riconquistarlo. Ad aiutarla nell'impresa ci sarebbero stati la fattucchiera stessa e un uomo. Ma le carte non avevano previsto che i tre sarebbero stati identificati e arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Catania.

La svolta all'indagini è arrivata dalla telecamera di sorveglianza della villa, oscurata con un panno, ma che non ha impedito all'uomo di riconoscere la sua ex moglie tra i tre che avevano cosparso la casa di benzina e appiccato il fuoco. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. I carabinieri hanno poi trovato nel negozio della donna i vestiti usati quella notte sporchi di benzina. Lei è stata arrestata, e poi scarcerata. I due complici sono finiti ai domiciliari.