Incendio Roma 10 settembre 2021, fiamme in zona Aurelia

Da mezzogiorno circa di oggi 10 settembre, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati in un incendio di vegetazione nel quadrante Nord-Ovest della capitale, all'altezza di via di Villa Troili. Sul posto stanno lavorando tre squadre, una botte, i Dos (direttore operazioni di spegnimento), un elicottero della Regione Lazio ed alcuni moduli della Protezione Civile oltre.

Tivoli, cerca di appiccare un incendio "per noia": arrestato

"Mi stavo annoiando". E' la scusa utilizzata da un 45enne romano arrestato lo scorso pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Tivoli che lo hanno sorpreso mentre stava appiccando un incendio vicino Tivoli, dove il 12 agosto scorso era scoppiato un rogo nei pressi delle montagne.

I militari, sono intervenuti nei pressi dello svincolo autostradale dell'A24, su richiesta di un carabiniere libero dal servizio, dove ha notato l'uomo mentre stava per dare fuoco alle sterpaglie poste ai margini della carreggiata ed ha allertato subito i colleghi del 112.

In pochi minuti, sono arrivati i militari della stazione di Castel Madama che, hanno bloccato il piromane con ancora tutto l'occorrente per accendere il fuoco. Una volta fermato, il 45enne ha cercato di giustificare il folle gesto riferendo ai militari che si stava annoiando. L'uomo dopo l'arrestato e' stato accompagnato presso il proprio domicilio, in attesa del rito di convalida.