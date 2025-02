L'autobus va troppo veloce e precipita nel burrone, nuova tragedia in strada: 31 morti

Un autobus di linea si ribalta in Bolivia: 31 morti e 15 feriti

Un tragico incidente stradale ha causato almeno 31 vittime e 15 feriti lungo la strada che collega i dipartimenti di Potosí e Oruro, in Bolivia.

L’autobus, impegnato nel trasporto pubblico, è precipitato in un burrone di 800 metri vicino al ponte del comune di Yocalla, nella provincia di Tomás Frías, dopo aver perso il controllo durante una curva, probabilmente a causa dell’eccessiva velocità. Tra i feriti figurano quattro minori, mentre due persone versano in condizioni critiche e sono state ricoverate in terapia intensiva con prognosi riservata.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo, ma le operazioni di recupero sono state complicate dalla ripidità del terreno. Le autorità hanno avviato indagini per accertare le dinamiche precise dell’incidente, sottolineando l’importanza di migliorare la sicurezza sulle strade di montagna boliviane, spesso soggette a rischi elevati.