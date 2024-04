Incidente Ferrari: corpi carbonizzati, un dj svizzero il primo identificato

Carbonizzati sulla Ferrari, dj svizzero il primo identificato

La vittima dell'incidente stradale avvenuto a Alice Castello (Vercelli), sulla bretella Ivrea-Santhià, è stato identificato come Mysni Pestaj, un 40enne residente a Villeneuve, in Svizzera. Pestaj, di professione dj, è stato identificato dalla polizia stradale di Torino grazie alla testimonianza del fratello.

Pestaj viaggiava a bordo di una Ferrari Gtc4 insieme a una donna, la cui identità al momento non è stata ancora confermata. Entrambi sono rimasti carbonizzati nello schianto.

L'uomo, sposato e padre di due figli di 11 e 14 anni, è stato descritto come residente in Svizzera, mentre la moglie risulta attualmente essere in Kosovo, secondo quanto riportato dagli accertamenti della polizia.

La procura di Vercelli ha disposto l'identificazione dei corpi carbonizzati attraverso il test del DNA, al fine di confermare le identità delle vittime.