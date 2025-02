Incidente Rovagnati, tutti i giovani rampolli morti in incidenti

Lorenzo Rovagnati è morto il 5 febbraio in un incidente in elicottero. Tra gli altri rampolli di famiglia prematuramente scomparsi ci sono anche Francesco Trussardi e Luca Giovanni Fossati, che creò il gruppo Star

Lorenzo Rovagnati, erede dell'omonimo gruppo alimentare nel settore dei salumi, è morto ieri 5 febbraio a 41 anni per un incidente in elicottero avvenuto nella campagna di Noceto, in provincia di Parma. Insieme all'imprenditore sono morte altre due persone. Rovagnati è solo l'ultimo di una triste lista di rampolli di famiglia che non hanno potuto continuare il lavoro dei propri padri.

Nel 2000 il corpo di Edoardo Agnelli, uno dei figli di Gianni Agnelli e Marella Caracciolo di Castagneto, viene ritrovato senza vinta al trentacinquestimo pilone del viadotto "Generale Franco Romano" della Torino-Savona a poco più di cinque mesi dal suo 46esimo compleanno. La sua Fiat Croma fu rinvenuta pacheggiata con il motore ancora acceso e il bagagliaio socchiuso. Per gli inquirenti si è trattato di un suicidio.

L'anno successivo Luca Giovanni Fossati, che traformò l'azienda di bue in scatola del padre Regolo nel colosso alimentare Star (traduzione in inglese del nome della moglie, Stella), perse la vita nel disastro all'aeroporto di Linate. Il 44enne Fossati si trovata all'interno di un Cessna 172 che voleva acquistare per un volo di prova ma l'aereo taglio la strada a un mezzo della compagna scandiva Sas provocando un bilancio di 118 vittime, il più alto mai registrato nel nostro Paese.

Nel 2003 muore in incidente stradale Francesco Trussardi. L'erede dell'omonimo gruppo di moda perse la vita alla guida della sua Ferrari all'età di 29 anni. Poco più di due anni prima, la famiglia aveva dovuto piangere la morte di Nicola Trussardi, padre di Francesco, Beatrice, Gaia e Tomaso, anche lui vittima di un incidente stradale sulla tangenziale di Milano.