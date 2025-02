Cade un elicottero nel Parmense: 3 morti. Tra le vittime Lorenzo Rovagnati, erede dell'azienda di salumi

Cade un elicottero nel Parmense: 3 morti

Un elicottero civile si è schiantato a Castel Guelfo, nel comune di Noceto in provincia di Parma. Tra le tre persone morte, ci sarebbe anche Lorenzo Rovagnati di 41 anni, titolare insieme al fratello Ferruccio dell'omonimo salumificio industriale. Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì dell'anno, partendo in elicottero dalla sua abitazione situata nel milanese e atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma.

Ancora da capire se l'incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o durante un altro spostamento. A bordo anche il pilota dell'elicottero e un terzo individuo non ancora identificato. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.