Incidenti sul lavoro, muore il direttore dell'impianto sciistico di Lorica

Vigili del fuoco al lavoro per evacuare alcuni operai rimasti sospesi in una cabina

Ennesima strage sul posto di lavoro: a perdere la vita questa volta è Alessandro Marcelli, 58 anni, direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria, nonchè direttore di esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello Silano. Prima dell'apertura al pubblico della struttura, l'uomo è stato colpito accidentalmente da una cabina ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. I soccorsi dei sanitari del 118 sono stati inutili.

I vigili del fuoco sono impegnati nel recupero di sei addetti alla gestione dell'impianto, rimasti bloccati in due cabine, tra alcuni piloni, dopo che gli impianti di risalita sono stati fermati. Nelle operazioni di soccorso è impegnato anche il personale Saf, speleo alpino fluviale.

La morte dell'ingegnere di Lorica si aggiunge alle atroci notizie di questi ultimi giorni: solo ieri la tragedia di Lorenzo Parelli, studente dell'Istituto salesiano Bearzi morto in un incidente sul lavoro nella sede di Lauzacco della Burimec. Il giovane che stava frequentando un progetto di scuola-lavoro, è stato colpito da una barra metallica. Ma non solo Udine, anche Latina. Lo scorso venerdì pomeriggio nel comune di Pomezia, un uomo di 65 anni è morto dopo essere caduto facendo un volo di circa cinque metri in un capannone industriale.

A margine della strage di ieri di Udine, la Fiom-Cgil nazionale e la Fiom-Cgil di Udine, hanno espresso tutta la loro solidarietà e indignazione. "Siamo sconcertati nell'apprendere la notizia della morte di Lorenzo Parelli, studente in alternanza scuola-lavoro presso l'azienda metalmeccanica Burimec di Lauzacco, in Provincia di Udine. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale in un luogo di lavoro, tanto piu' inaccettabile perche' colpisce un giovane studente, di soli 18 anni, schiacciato dalla caduta di una putrella proprio nel suo ultimo giorno di quella che avrebbe dovuto essere una esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro".