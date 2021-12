Incidenti sul lavoro, Roma: operaio di 52 anni muore cadendo da un'impalcatura

Roma, incidente sul lavoro in via Merulana: muore un operaio di 52 anni cadendo da un'impalcatura

Ancora una tragedia sul lavoro al centro di Roma. Un uomo di 52 anni è morto dopo essere caduto da un'impalcatura in via Merulana questa mattina alle 9.50. Inutili i soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Esquilino. Sono in corso verifiche sul ponteggio per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Incidenti sul lavoro, sindacati: "A Roma anno terribile con 50 vittime"

"Ennesimo incidente mortale questa mattina a Roma. Ennesima tragedia che si porta via un operaio edile di circa 50 anni, dopo una caduta da un'impalcatura. L'incidente e' avvenuto in via Merulana, all'interno del cortile privato di un convento. Presumibilmente gli operai stavano montando il punteggio per lavorare sulle facciate. Dai primi accertamenti, il cantiere sembrerebbe presentare alcune criticita'. Sara' dunque fondamentale che vengano indagate al piu' presto le responsabilita' e il rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza".

Lo scrivono, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio. "Sale cosi' quasi a 50 il numero delle vittime sul lavoro a Roma e provincia - continua la nota dei sindacati -. a questo punto possiamo dire senza tema di smentita che la Capitale detiene il record italiano per le morti sul lavoro, la maggior parte dovute a cadute dalle impalcature nel settore dell'edilizia".