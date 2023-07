Incinta al nono mese, ragazza muore a 27 anni in un incidente stradale

Incinta al nono mese, Francesca Calandriello muore a 27 anni in un incidente stradale a Salerno

Era al nono mese di gravidanza e avrebbe partorito tra pochi giorni: Francesca Calandriello, 27 anni, è morta per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Sant'Arsenio, nel Salernitano. Non c'è stato niente da fare neppure per la bambina che aveva in grembo.

Lo schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 12 luglio, nei pressi dello stadio comunale, lungo viale Dello Sport. La giovane era alla guida di una Fiat 500 quando, intorno alle 19, per ragioni che al momento sono da accertare, si è scontrata con un pulmino a nove posti di proprietà di una società sportiva della zona.