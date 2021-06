Incontri con adulti da minorenne. La paura di Orlando, il 18enne gay suicida

Incontri con adulti da minorenne. Orlando, il 18enne gay suicida

La tragica morte di Orlando, un ragazzo di appena 18 anni che si è buttato sotto un treno nel Torinese, resta un mistero. Non era felice della sua vita, lo confessava agli amici, era gay e non veniva accettato. Orlando - si legge su Repubblica - non ha lasciato biglietti ma piccoli indizi dietro di sé sui motivi che l’hanno portato a decidere di togliersi la vita. Confidenze, rilasciate agli amici e a una docente, su cui si concentra ora l’indagine della procura. Sono state escluse le ipotesi di bullismo e omofobia che erano state subito prese in considerazione.

Orlando, con la maggior età compiuta da un mese, - prosegue Repubblica - aveva scelto di fare un passo importante nell’affermare la sua omosessualità, ma, secondo alcuni amici, non avrebbe ricevuto comprensione da parte di tutti. Soprattutto, aveva paura di qualcuno e sarebbe finito in una situazione più grande di lui da cui voleva fuggire. Incontri con adulti che potrebbero aver approfittato di lui quando era ancora minorenne. Dalle chat e dal telefono potrebbero emergere ulteriori elementi per chiarire l’ipotesi di “istigazione al suicidio”.