Incredibile: pensionato ripara una buca in strada, ma viene multato

Monza, pensionato ripara da solo una buca in strada e viene multato: 882 euro

Claudio Trenta, un pensionato residente a Barlassina in provincia di Monza, ha sistemato una buca sulle strisce pedonali ed è stato sanzionato dai vigili urbani con una multa di 882 euro (riducibile a 662 euro se pagata entro cinque giorni), per aver violato il codice della strada.

L'uomo ha detto di aver ripetutamente segnalato l'esistenza di quella buca all'amministrazione di Barlassina, richiedendo un intervento di riparazione, ma senza successo. Dopo mesi di segnalazioni ignorate, avrebbe dunque agito personalmente, versando del bitume nella buca per coprire l'area degradata.

Pensionato chiude la buca in strada e il Comune lo multa. Lui fa ricorso

A quel punto è stato sanzionato: multa per la violazione dell’articolo 21 del Codice della strada, ovvero "eseguiva opere sulla strada comunale e sulla pertinenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della competente autorità". Al pensionato è stato imposto di rimuovere il bitume dalla buca, perché considerato "un'opera abusiva". L'uomo è rimasto sorpreso dalla sanzione, ha fatto sapere di non volerla pagare e annunciato l'intenzione di avviare una controversia legale con il Comune: "Formalizzerò la mia denuncia nei confronti della polizia municipale e dell'amministrazione comunale per negligenza nell'adempimento dei loro doveri. Avevo già presentato una denuncia tramite Pec al Comandante Saputo molto tempo prima di ricevere questa multa, ma non ho mai ricevuto una risposta".

