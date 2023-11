Indi, la Corte inglese rifiuta l'appello.Verso il distacco dei supporti vitali

Indi Gregory, i giudici Uk non arretrano sul no al trasferimento. La procedura di estubazione è prevista per lunedì, 13 novembre

I giudici inglesi non arretrano dalla linea intrapresa e rinforzano il verdetto già espresso nei giorni scorsi. L'appello dei genitori a lasciare che la piccola Indi venga trasferita in Italia - dove l’associazione Pro Vita e Famiglia sta seguendo gli sviluppi - non è stato accolto. Sul tavolo c'erano due richieste: consentire il distacco delle macchina a casa da un lato, dall'altro permettere lo spostamento della bimba all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

«Appello rifiutato – scrive il legale della famiglia Simone Pillon – La nuova scadenza per il distacco dei sostegni vitali è sancita per lunedì". Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi». Uno dei percorsi è quello tracciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha scritto «urgentemente al Lord Cancelliere e Segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito, chiedendo ai due Paesi di collaborare ufficialmente per facilitare il trasferimento di Indi a Roma ai sensi della Convenzione dell’Aja». A parlarne è una nota del Christian Concern, organizzazione britannica che sta supportando i genitori della bambina.

Secondo quanto si apprende - riporta Open - nella lettera la premier fa riferimento alla protezione dei minori, in particolare all’articolo 32 paragrafo 1 lettera b, che recita che «su richiesta motivata dell’Autorità centrale o di un’altra autorità competente di uno Stato contraente con il quale il minore abbia uno stretto legame, l’Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova» potrà «chiedere all’autorità competente del suo Stato di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore».

Il protocollo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma «prevede l’applicazione di uno stent all’efflusso del ventricolo destro per la gestione della condizione cardiologica e trattamenti sperimentali per l’aciduria idrossiglutarica D2,L2 (terapia con fenilbutirrato, terapia con citrato e dieta chetogenica)».