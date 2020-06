India, 16enne cremonese eroe. Salva un uomo dal suicidio e diventa una star

In India un ragazzino di 16 anni di origini italiane diventa un eroe. Si tuffa nel fiume e salva la vita ad un uomo 30enne che tentava di suicidarsi. Le televisioni asiatiche lo celebrano e su internet diventa una star. "Sì, mi sento un eroe". L’eroe ha il volto di Rahul, un ragazzino di 16 anni, mamma di Cremona, dove è nato, papà di Tattapani, località turistica in mezzo alle montagne, a cinquanta chilometri da Simla. Due giorni fa, Rahul si è lanciato nel fiume e ha salvato un uomo di 30 anni che stava annegando. "Ero sul trampolino della piscina dell’albergo - racconta il figlio Rahul -. Sono sceso per entrare a bere un bicchiere d’acqua. Non ho fatto in tempo, ho sentito un tonfo e delle urla. Sono corso fuori, ho visto quell’uomo in acqua, gli ho chiesto se sapeva nuotare, ma non mi ha risposto». Rahul non ci ha pensato un attimo. Si è lanciato nel fiume e o ha portato a riva.