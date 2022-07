India, bambino nasce con 4 gambe e 4 braccia: "è la reincarnazione di Brahma"

Nasce in India un bambino con 4 gambe e 4 braccia, è considerato la reicairnazione di Brahma

In un villaggio indiano, è nato un bambino con 4 gambe e 4 braccia, la comunità: "É un miracolo della natura". Addirittura, il neonato è considerato la "reincarnazione di Brahma, il Dio con otto arti". La notizia è stata data dal Mirror, "il piccolo alla nascita pesava circa tre kg ha quattro arti in più che sporgono dallo stomaco". Il bimbo è nato allo Shahabad Community Health Center ad Hardoi, un distretto nel nord dell’India, nello stato dell’Uttar Pradesh.

La mamma Kareena, che non ha rivelato il cognome, dopo essere entrata in travaglio è stata immediatamente portata in ospedale. Nonostante la rarità del caso da un punto di vista medico, mamma e bambino sembrano stare bene. Quando nella zona si è diffusa la notizia della nascita, secondo i media locali le persone del posto si sono recate in ospedale per vedere il “dio dagli arti multipli”.

In India non è il primo caso

Non è la prima volta che in India nasce un bambino con 4 gamne e 4 braccia, all’inizio di quest’anno, c'è stata una nascita identica e il piccolo è stato idolatrato dalle persone del posto che pensavano fosse un’incarnazione del dio Hindu Brahma, sempre raffigurato con otto arti.