Influencer, così evadono il Fisco: stretta della Gdf e pacchia finita

Stop ai guadagni facili degli influencer: che cosa cambia per chi fa soldi sui social dopo la stretta del Fisco

La pacchia è finita, come direbbe qualcuno. La Guardia di Finanza mette nel mirino gli infuencer dei social network. Secondo quanto riporta il Messaggero, "controlli e verifiche fiscali si sono intensificate, di pari passo con la proliferazione di star e starlette del web che ottengono guadagni facili, spesso in nero. Un flusso di denaro che sfugge al Fisco, grazie a diversi escamotage".

Come racconta il Messaggero, "dopo il rituale del cosiddetto unboxing (“spacchettamento”), che consiste nel pubblicare online il video in cui si apre la scatola del prodotto omaggio, a volte gli influencer per svuotare gli armadi mettono in vendita i regali degli sponsor. I follower li acquistano e li pagano con PayPal. Lo stesso strumento viene utilizzato anche dai brand per remunerare le celebrities dei social network, sotto forma di donazione”.

E secondo il Messaggero, "di questi pagamenti digitali, però, non resta traccia". Un problema per il Fisco, visti i grandi guadagni degli influencer. Come dice il Messaggero, "quella che svolgono, infatti, è classificabile come un’attività di lavoro autonomo di tipo artistico professionale. Stesso discorso per chi - dai vip alle persone comuni - decide di pubblicare su OnlyFans foto e video hard, rendendoli fruibili agli utenti dietro pagamento. Ma per molti ragazzi è un modo per fare soldi facili, per giunta in nero”.

Attenzione, conclude il Messaggero: "anche se i bonifici provengono dall’estero, secondo il principio worldwide taxation principle è previsto che vengano tassati in Italia i redditi ovunque prodotti da parte dei contribuenti fiscalmente residenti nel nostro Paese".