Influencer palestrato mangia cibo per cani. "Ricco di proteine"

Influencer palestrato mangia cibo per cani perché ricco di proteine, poi lo recensisce. I commenti: “Aggiungici una banana”, “La salsa piccante va bene”

Henry Clarisey è un ragazzo di 21 anni che ama andare in palestra e tiene molto ad aumentare la sua massa muscolare. Un suo video ha raggiunto quasi 3 milioni di persone su TikTok perché ha deciso di mangiare cibo per cani. Il motivo? È altamente proteico. Clarisey ha raccontato a BuzzFeed News (ripreso da www.ilfattoquotidiano.it) questa sua trovata e com’è stato l’assaggio: “Il cibo per cani aveva un sapore estremamente secco. Avevo bisogno di così tanta acqua dopo averlo mangiato. Sapeva di piccoli pezzi di sporcizia e sicuramente non penso che ne valesse la pena. Anche se contiene un sacco di proteine, preferisco una bistecca o polvere proteica”.

La cosa abbastanza inquietante è che proprio su TikTok, tra i 3600 commenti al video, c’è chi pare avere una certa dimestichezza con il cibo dei nostri amici a quattro zampe: “Mettici una banana e annienterai gli altri sapori”, “Io di solito ci aggiungo l’acqua”, “Mettici della salsa piccante”, “Non lo stai facendo per il gusto fratello, vai avanti”. Impossibile dire se siano scherzi o spunti di chi ha provato davvero. L’inquietudine, però, resta.