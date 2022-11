Inghilterra, donna affitta il marito per un'ora a donne sole. È virale

"Affitto mio marito per un'ora a donne sole": l'annuncio in Inghilterra riscuote enorme successo

In Inghilterra ha fatto molto discutere, ma è anche diventato virale, l’annuncio pubblicato dalla 38enne Laura Young, che ha deciso di “affittare” il proprio marito a ore; lo ha proposto a donne sole per sole £ 40 a ora (circa 47 euro), oppure con una tariffa giornaliera di £ 250.

Mamma di tre figli, Laura ha avuto l’intuizione dopo aver ascoltato un podcast su un uomo che si guadagnava da vivere montando i mobili per le persone; da lì l’idea del servizio “Rent my husband”, e di offrire i servizi svolti dal marito, il 42enne James. Si va dall’aiutare a montare una TV o tende, a ricostruire un muro: “Il primo cliente aveva bisogno di una sostituzione del telaio della porta e poi da lì ho avuto solo persone che chiedevano informazioni sulla pagina Facebook. È passato da un normale flatpack a molto altro, come stendere un tappeto”. E da poco è arrivata anche l'offerta per il Natale, con l'offerta di installazione di luci festive, sia all'interno che all'esterno.

Affitta il marito a donne sole per un'ora, ecco quali sono i servizi offerti

Il marito di Laura è disponibile per essere assunto da chiunque abbia bisogno di aiuto, ma l’annuncio è rivolto a donne soprattutto; mentre James si occupa del lato lavorativo, Laura lavora alla gestione degli account social e del sito web. L'attività ha avuto più successo di quanto la coppia avrebbe potuto immaginare: “Non mi sarei mai aspettata che decollasse così tanto – ha dichiarato Laura – Abbiamo dovuto iniziare a rifiutare i lavori e ridurre i nostri orari, quindi ora lo facciamo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Le richieste ci sono arrivate addirittura da Manchester!".

James ha dovuto rinunciare al suo principale lavoro da magazziniere per poter seguire tutte le chiamate e per occuparsi assieme a Laura, dei loro tre figli, due dei quali affetti da autismo. Anche a James è stato diagnosticato un problema di autismo quattro anni fa ma l'edilizia è la sua salvezza. "È davvero bravo a costruire le cose e non segue le istruzioni. Inoltre ha una mente molto metodica e può pensare fuori dagli schemi; vede le cose in modo diverso” ha spiegato Laura.