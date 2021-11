Ingroia, l'ultima svolta della carriera: sarà il legale della Lollobrigida

La nuova vita di Ingroia: sarà l'avvocato di Gina Lollobrigida

Prima allievo di Paolo Borsellino, poi procuratore antimafia di successo, poi politico, poi avvocato. La carriera di Antonio Ingroia continua a riservare colpi di scena, dal Guatemala alla Valle d'Aosta, con in mezzo l'infinita indagine sullo Stato-mafia. L'ultima novità viene raccontata da Repubblica. Come racconta il quotidiano L’attrice Gina Lollobrigida l’ha scelto come avvocato “guerriero” nelle sue peripezie famigliari e giudiziarie.

Repubblica racconta l'annuncio. Lei spiega la situazione: "Mi chiamo Gina Lollobrigida e sono una donna che ha rappresentato l’Italia nel mondo. Oggi, a più di 90 anni, sono piena di energie e di voglia di fare ancora. Purtroppo sono anni di grande amarezza perché subisco attacchi alla mia libertà e al mio patrimonio". E lui? Scrive Repubblica: "Lui l’ascolta guardando in camera, annuisce, sorride, quando lei affronta la questione del figlio, «sangue del mio sangue», Ingroia si gratta la pancia e alla fine protettivo le prende le mani. Quindi mette in scena la sua vibrante concione nella quale, invocate giustizia verità, libertà, si designa «avvocato d’attacco» e come tale s’impegnerà a restituire Lollobrigida «all’arte»".

Ingroia dall'antimafia alla politica e ora all'avvocatura

L'ultimo capitolo di una carriera a dir poco interessante, che lo ha visto a Palermo fino al 2012 come procuratore antimafia. Lasciata la magistratura, nel 2013 si candida come premier alle politiche e con “Rivoluzione civile” prende il 2%. E ricorda Repubblica: "Nel 2020 in primo grado si prende un anno e 10 mesi per peculato quando era a capo di una società della Regione Sicilia". Ora la nuova avventura con la Lollobrigida.