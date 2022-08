Irlanda, bimbo di 1 anno muore investito mentre i genitori dormono

Era uscito di casa solo mentre i genitori dormivano. Muore un bimo di 21 mesi investito da un Jeep in Irlanda

Tragedia in Irlanda dove un bambino di 21 mesi è morto investito da una jeep. La famiglia britannica era in vacanza in Irlanda, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo si è alzato da solo dal lettino mentre i genitori dormivano, ha aperto la porta di casa e camminato fino alla strada dove è avvenuto il fatale incidente, si legge su Il Messaggero.

L'uomo al volante della Jeep ha raccontato di aver sentito un impatto, e quando è sceso dall'auto ha visto il bambino. Si è precipitato all'interno della casa avvisando i genitori e chiedendo aiuto. La coppia in un primo momento ha detto che il bambino stava dormendo, che non era possibile, poi hanno scoperto che il piccolo era uscito di casa solo. Nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare.