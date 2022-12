Ischia, ancora allerta gialla: 54 famiglie non hanno ancora lasciato casa

Casamicciola, le forze dell'ordine stanno svolgendo "opera di convincimento e persuasione"

A Casamicciola, nella zona rossa, sono ancora cinquantaquattro le famiglie residenti che non si sono allontanate dalle proprie case. Lo ha reso noto il commissario per l'alluvione a Ischia, Giovanni Legnini. Nei loro confronti le forze dell'ordine stanno svolgendo "opera di convincimento e persuasione", con la notifica dell'ordinanza di evacuazione emessa venerdì. Al momento sono 341 le persone sistemate negli alberghi, 90, invece, sono quelle che hanno preferito trovare un' autonoma sistemazione.

"Ringrazio i cittadini per la pazienza - ha detto il commissario per l’emergenza Giovanni Legnini - ieri sono state emanate altre 54 ordinanze di sgombero che, verosimilmente, investono circa 150 persone. Il fatto che molti cittadini si siano organizzati autonomamente, non pesando sul bilancio pubblico e sulla macchina organizzativa, non vuol dire che la macchina organizzativa non stia funzionando. Anzi, è un fatto assolutamente positivo". Le forze dell’ordine stanno monitorando costantemente l’esatta osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza. In questo momento non sta piovendo sull’isola e proseguono le ricerche dell’ultima ragazza dispersa e l’opera di assistenza alla popolazione. Al lavoro, oggi, 220 vigili del fuoco.

Casamicciola, ancora allerta gialla a Ischia. Temporali in Campania

Ancora allerta gialla a Ischia per il maltempo. La Protezione civile della Campania ha infatti prorogato l'avviso già in vigore sull'isola e sulle zone della regione che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini estendendolo anche alle zone Tusciano e Alto Sele; piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento. "Si prevedono su tutta la fascia costiera della Campania almeno fino alle 16 di domani - spiega la protezione civile regionale - precipitazioni localmente anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico".