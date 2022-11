Ischia, si continua a scavare nell'area. Sale il numero delle vittime

Frana a Ischia, si aggrava il bilancio della tragedia di Casamicciola: le ultime notizie

Il bilancio della tragedia di Casamicciola (Ischia) si aggrava ogni giorno di più: i soccorritori hanno localizzato l'area in cui potrebbero trovarsi i corpi Gianluca Monti e Valentina Castagna, genitori dei tre fratellini recuperati nei giorni scorsi. La Procura di Napoli indaga sugli allarmi inascoltati lanciati dall'ingegnere Giuseppe Conte, ex sindaco del comune ischitano dove una frana all'alba di sabato ha provocato distruzione e morti. L'ex primo cittadino ha riferito di avere inviato quattro giorni prima della tragedia, cioè il 22 novembre, delle mail Pec alle autorità competenti per avvertirle dei rischi che correvano i cittadini di Casamicciola a causa delle abbondanti precipitazioni previste. È un 15enne l'ottava vittima della frana, si continua a scavare nel fango alla ricerca dei 4 dispersi.

Frana a Ischia, al via la sottoscrizione dei commercialisti

I commercialisti italiani si mobilitano per l’isola d’Ischia. Il Consiglio nazionale della categoria, presieduto da Elbano de Nuccio, e Communitas Onlus, l'associazione senza scopo di lucro costituita dallo stesso Cndcec per sostenere progetti di valenza sociale e presieduta da Maria Rachele Vigani, hanno ritenuto di essere vicini ai colleghi e alla popolazione ischitana duramente provati dalla frana del 26 novembre, dando avvio ad una sottoscrizione.

Nelle prossime settimane, il Consiglio nazionale dei commercialisti e Communitas Onlus sceglieranno le iniziative e i progetti a cui destinare i fondi raccolti, che verranno immediatamente utilizzati. La sottoscrizione per Ischia è l’ultima di una serie che ha coinvolto i commercialisti, già a fianco dei colleghi abruzzesi, emiliani e del centro-Italia nei sismi del 2009, 2012 e 2016. E dei commercialisti genovesi dopo il crollo del ponte Morandi nel 2019. Inoltre, nel 2020, Communitas ha realizzato anche un importante intervento durante la pandemia Covid-19, fornendo macchinari all’ospedale di Bergamo in collaborazione con Confindustria ed imprenditori del territorio.