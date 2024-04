"Israeliani assassini", uomo inveisce contro due ebrei ortodossi: video choc

"Israeliani assassini", uomo inveisce contro due ebrei ortodossi: la denuncia di Fiano (ex deputato Pd) su Facebook

"Così a Milano, un ragazzo che incrocia degli ebrei osservanti, nei pressi della casa di riposo, lì apostrofa “assassini assassini” , incrocia degli ebrei e non vede l’ora di sfogare tutto il suo odio, tutta la sua ignoranza della storia, tutta la sua rabbia repressa. Il conflitto in Medio Oriente arriva qui, sulle strade di Milano, essere ebreo e vestirsi come credi e come detta la tua tradizione diventa un problema, un pericolo, devi essere difeso dall’esercito. Sarà dura, sarà sempre più dura, ma non bisogna mollare di un centimetro, la stragrande maggioranza degli italiani non è così, è contro queste espressioni e questi comportamenti. Ma è dura lo stesso da mandare giù. Li a pochi metri dalla stanza dove è morto mio padre, sopravvissuto alla Shoah", scrive l'ex deputato Pd Emanuele Fiano su Facebook.