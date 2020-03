Italia isolata, solo Macron non chiude. Stop da Austria, Slovenia e Svizzera

Coronavirus, Svizzera: chiusi valichi minori con il confine italiano

L'amministrazione svizzera delle dogane ha annunciato oggi la chiusura di nove dogane secondarie al confine con l'Italia per incanalare il traffico nei posti di frontiera piu' grandi. Lo riferiscono oggi i media svizzeri al termine di una conferenza stampa a Berna delle autorita' sulle misure per contenere la diffusione del coronavirus. Stando alle autorita', riferisce l'agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats – questa misura, con effetto immediato, permette alla Svizzera di svolgere al meglio il suo compito di monitoraggio. Al confine con l'Italia vengono controllate le persone in entrata, chiedendo il motivo del loro viaggio in Svizzera. Se la trasferta e' effettuata per ragioni non lavorative, alle persone viene suggerito di tornare in Italia, ma non sussiste alcun obbligo poiche' al momento manca una base legale.

Coronavirus, Austria sospende collegamenti ferroviari con Italia

Le ferrovie austriache OeBB hanno comunicato che da oggi ha sospeso l’operatività, fino a nuovo avviso, tutti i collegamenti con l’Italia a seguito dell’emergenza Coronavirus. I collegamenti con treni Eurocity terminano a Villach o Innsbruck. Già interrotti da alcuni giorni i treni notturni Nightjet diretti a Milano e Venezia. Il trasporto locale non serve le tratte Steinach am Brenner – Brennero, Villach – Tarvisio e Sillian – San Candido. Esiste un servizio sostitutivo con autobus per St. Jodok am Brenner e Gries am Brenner ma senza arrivare alla frontiera. Il traffico internazionale di merci viene mantenuto al fine di continuare a garantire il flusso per l’approvvigionamento in Europa

Coronavirus, premier sloveno: 'chiusura confine per difesa'

Chiudere i confini con l'Italia è "una decisione sbagliata". Così il presidente francese Emmanuel Macron, sulle restrizioni imposte dall'Austria e dalla Slovenia. "Credo sinceramente che queste siano decisioni molto

sbagliate", ha affermato Macron dopo una videoconferenza con gli altri leader Ue, secondo quanto riportano i media francesi.

