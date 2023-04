Julia Ituma, la compagna sui social: "La sua morte è colpa di tutti"

Julia Ituma, il post della giocatrice della Igor Volley Novara fa commuovere il web

Tutta Italia è rimasta scioccata alla notizia della morte di Julia Ituma, giovanissima promessa della pallavolo. La 18enne infatti, se n’è andata lo scorso giovedì, 13 aprile, per un tragico incidente in Turchia; si trovava lì in trasferta con la sua squadra. Le indagini sulle cause e le dinamiche del fatto è ancora in corso. Proprio da una sua compagna di squadra è arrivato in queste ore un messaggio accorato che non è passato inosservato su Facebook e Instagram. Sara Bonifacio, ruolo centrale ha affidato ai social un post strappalacrime che lascia trapelare tutto l’affetto e l’ammirazione che c’era tra le due compagne.

Nel lungo post la 26enne si rivolge direttamente alla giovane opposta milanese, svelando il nomignolo con cui erano solite chiamarla carinamente: "Ciao Titu, mi ritrovo a riflettere per provare a trovare un perchè a ciò che è accaduto ma purtroppo so che le mie domande non otterranno risposta. Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro".

E ha aggiunto: “Tu eri e sei importante - aggiunge Bonifacio - mi dispiace immensamente non avertelo ricordato. C'è bisogno di tempo per accettare ciò che è successo, quel tempo cosi' prezioso di cui tu mi hai ricordato il valore. E voglio sedermi a riflettere su di te, su di me, su cosa valga realmente e vorrei che lo facessero tutti, un esame di coscienza reale per capire se come agiamo nei confronti degli altri ogni giorno sia degno della vita che ci è stata data".