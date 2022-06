Kasia Smutniak contro Giorgia Meloni: “Disumana, pericolosa, carica d’odio”

L'attrice Kasia Smutniak si scaglia contro la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni

L’attrice Kasia Smutniak attacca duramente Giorgia Meloni, dopo il discorso polemico in Spagna della leader di Fratelli d’Italia, sul palco di Vox, a Marbella ‘per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal’.

Precisamente, Giorgia ha detto:“Non ci sono mediazioni possibili, o si dice sì o si dice no. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte”. Poi è passata a temi più religiosi: “Sì ai valori universali cristiani, no alla violenza islamista”.

L’attrice di origini polacche direttamente sul suo profilo Instagram, ha postato il video della leader e commentato: “Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, disumani, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza, triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, disumana”.