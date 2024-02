Killer di Latina, Sodano si faceva chiamare "Psycho". Le analogie con Turetta

Sodano, la fidanzata storica e il sospetto. Nuovi dettagli sul killer di Latina

Cristian Sodano forse aveva premeditato tutto. A questa ipotesi lavorano gli inquirenti che indagano sul duplice omicidio di Cisterna di Latina compiuto dal finanziere di 27 anni. Su TikTok si era registrato con il nome di “PsychOo", un nickname che dopo il duplice femminicidio mette i brividi. Sodano, che ha ucciso la madre e la sorella della sua ex, era molto attivo sui social network, specialmente su TikTok, il più utilizzato dai più giovani. Scorrendo la sua pagina, però, - si legge su Il Messaggero - non ci sono soltanto video e foto goliardiche, ma anche qualcosa di estremamente inquietante alla luce di ciò che è accaduto nella villetta della cittadina pontina. Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, nel novembre scorso, Sodano aveva ripubblicato un video nel quale si vedono diverse prime pagine di giornali che riportano notizie di cronaca nera relative a donne che uccidono uomini: "Non siamo tutti colpevoli", scriveva.

Tre mesi dopo il colpevole però diventerà lui, reo confesso, non di uno ma addirittura di due femminicidi. Forse premeditati, considerando il materiale che è stato trovato nella sua auto: scotch, buste, manette, manganelli e guanti. Sodano, a novembre, ha condiviso alcuni titoli di giornali: “Uccide il marito con il cianuro”, “Uccide il marito e si ammazza”, “Uccide il marito sotto agli occhi del figlio”, una sorta di appello contro la “generalizzazione” degli “uomini contro donne”. Parole che potrebbero rappresentare un punto di vista fondamentale alla luce di quanto accaduto martedì a Cisterna di Latina. Anche la fidanzata "storica" del finanziere sarebbe stata vittima dell’atteggiamento possessivo di Cristian Sodano. Lo ha riferito Desyrée Amato, la 22enne ex compagna scampata martedì alla furia omicida di Sodano, durante il suo interrogatorio".