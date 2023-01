L'arte del tatuaggio di Silvano Fiato conquista il mondo

I tatuaggi di Silvano Fiato sono tra i più famosi al mondo. Il tatuatore stupisce con le sue opere realistiche

Un successo dopo l’altro. Silvano Fiato è uno dei tatuatori più famosi al mondo, brinda all’ennesimo successo. Genovese doc, classe 1981. Grazie alle sue mani, il capolavoro sulla pelle è assicurato. Molti personaggi del jet set si rivolgono a lui, che rappresenta per antonomasia l'arte in senso più ampio quando si parla di tattoo. Tantissimi dei suoi clienti, infatti, provengono dall'estero.

Silvano Fiato coltiva la passione per l'arte fin da studente. Tenacia, ambizione, tecnica affinata dopo anni di studio. Nella sua vita il disegno e la pittura restano al centro delle passione che insegue durante il liceo artistico. Al terzo anno di studi, spinto da un forte desiderio di rendersi autonomo, decide di interrompere gli studi, preferendo il lavoro alla vita da studente. Così, arrivano le prime esperienze nel mondo del lavoro che lo porteranno a sviluppare conoscenze e competenze in svariati campi, ma sempre con una certa dedizione per l'arte del disegno.

Il suo primo tatuaggio arriva a 16 anni. A 18 anni prende in mano la sua prima macchinetta e inizia a sperimentare su se stesso l'attività di tatuatore. E poi il primo locale a 20 anni, dopo aver preso in affitto un locale a Genova Nervi: lì apre la sua attività, che decide di chiamare "Eternal Tattoo Studio®️". Arrivano anche le prime soddisfazioni e il suo nome circola fuori dai confini della città, arrivando ovunque. Intanto, in rete il suonome continua ad essere il più gettonato.