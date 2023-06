L'avvocato Felice Massa racconta come è cambiata la professione

L’Avvocato: una nobile professione da tempo in affanno e il Covid ne ha amplificato le difficoltà. In pochi riescono a emergere, mentre i dati dicono che la richiesta di consulenza legale proveniente dal mercato italiano è assolutamente insufficiente per occupare i (troppo) numerosi avvocati italiani, con il rischio di produrre “disoccupati di lusso” e un livello qualitativo di consulenza inferiore alle aspettative del cliente.

Ne abbiamo parlato con gli avvocati Felice Massa e Alberto Ziliani di PrimeLex, che già da un anno e mezzo sono uniti in una collaborazione lavorativa ispirata ad una filosofia che ha elementi di affinità con l’attività imprenditoriale. È necessario sottolineare che il nostro sodalizio professionale è nato e si regge sulla condivisione di quei valori morali e professionali che devono essere alla base dell’attività forense. Oggi il mercato richiede competenze sempre più settoriali, preparazione giuridica di alto livello ma anche spirito d’iniziativa e condivisione di progetti. I nostri clienti – continua l’avvocato Felice Massa – vogliono da noi risposte rapide e precise alle loro esigenze, ma anche supporto rispetto alle strategie imprenditoriali e agli obbiettivi che di volta in volta si pongono”.

“L’attività dell’avvocato è profondamente cambiata. Oggi non bisogna più pensare alla figura dell’avvocato come quel professionista chiuso nel proprio studio ad attendere passivamente l’arrivo del cliente. Le esigenze del mercato hanno radicalmente trasformato il ruolo del legale – spiega l’avvocato Alberto Ziliani - che deve, giocoforza, abbinare il ruolo di consulente a quello di “compagno di squadra del cliente”. Oggi l’avvocato è come un sarto che cuce la propria consulenza sulle linee strategiche indicate dall’imprenditore”.