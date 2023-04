"La buttiamo ‘sta sigaretta o ta devo ficca'...?": l'annuncio choc in metro

"La buttiamo ‘sta sigaretta o ta devo ficca'...?": lo strano annuncio in metro a Roma

"Te, in direzione Anagnina, la buttiamo ‘sta sigaretta o ta devo ficca' ar…?". Così hanno parlato gli altoparlanti della metro A alla stazione di San Giovanni a Roma nella serata di venerdì 31 marzo. A riportare la notizia è RomaToday, secondo cui, stando ad alcuni testimoni, l’annuncio era rivolto a una persona che fumava una sigaretta.

L’episodio è stato segnalato su Twitter da "Mercurio Viaggiatore", un profilo impegnato a monitorare i disservizi dei mezzi pubblici romani che fanno capo a Atac. "Non è la prima volta, ci sono stati annunci del genere in altre stazioni metro con incipit “a cretino!”, “a deficiente!” etc.." - spiega Mercurio - "l’annuncio era rivolto a qualcuno sulla banchina direzione Anagnina”. A quanto pare, dunque, il fatto non sarebbe avvenuto all’interno di un vagone, ma sul marciapiede dove si aspettano i treni.