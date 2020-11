Ok della Camera, l'omofobia è reato. Istituita la giornata nazionale il 17/5

Via libera dell'Aula della Camera, a scrutinio segreto chiesto da FdI, alla legge sull'Omofobia. I voti favorevoli sono 265, i contrari 193, 1 astenuto. L'esito del voto e' stato accolto da un lungo applauso della maggioranza.

Si tratta del primo via libera al testo unificato delle proposte di legge Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e la disabilita'. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Forza Italia, FdI e Lega hanno votato contro, ma 5 deputati azzurri, in dissenso dal gruppo, hanno detto si' alla legge (Perego, Polverini, Bartolozzi, Vito e Prestigiacomo). Poco prima del voto i deputati leghisti e di FdI hanno messo in atto una protesta, l grido di "liberta', liberta'" e indossando sul volto alcuni bvagli, contro quella che definiscono "una legge che mette il bavaglio alla liberta' di pensiero".