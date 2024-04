La città tappezzata di foto intime di lei. La vendetta di un uomo lasciato

Revenge porn, foto hot della sua ex appese in ogni angolo della città. Scatta la denuncia

Un uomo di 44 anni è stato denunciato per revenge porn dalla sua ex fidanzata. Non accettava la fine della loro relazione e ha pensato bene di riempire la cittadina di Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, con immagini intime della sua ex, con tanto di nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e profili social. Una sconosciuta - si legge su Il Messaggero - ha visto tutto e ha deciso di contattare la vittima che ha prontamente denunciato il grave episodio alla polizia. La relazione tra i due sarebbe finita nel peggiore dei modi, con liti pesanti e accuse da parte di lui di tradimento.

L'uomo avrebbe tentato di vendicarsi in vari modi, prima con telefonate anonime notturne, poi danneggiandole la macchina e lasciandole sul parabrezza un biglietto pieno di insulti. La vittima aveva già denunciato il suo ex in passato per stalking, adesso dopo aver appeso in ogni angolo del paese tutte le foto intime della donna, a quell'accusa si è aggiunta anche quella di revenge porn.