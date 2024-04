Ferite da taglio e lesioni: giallo sulla ragazza trovata morta in una chiesa

Il giallo di Aosta, caccia a un uomo su un furgone rosso: sul cadavere della ragazza "ferite gravi"

Al momento nessuno si è azzardato a pronunciare il termine "omicidio", ma le indagini sulla giovane donna ritrovata senza vita in una vecchia chiesetta in rovina sopra La Salle, Valle d'Aosta, si sta orientando in questa direzione. I primi esami medico-legali sul corpo, condotti nel corso del fine settimana, hanno rivelato lesioni gravi all'addome. E i medici sono stati chiari: la morte è stata causata da un evento "violento". L'ipotesi di un malore è stata esclusa, mentre il suicidio è ritenuto altamente improbabile. Rimangono poche alternative oltre all'omicidio.

Secondo quanto ha ricostruito Ansa, maggiori dettagli saranno disponibili la prossima settimana dopo il completamento dell'autopsia, affidata all'esperto anatomopatologo Roberto Testi di Torino. Sono stati poi condotti anche test tossicologici sulla vittima per determinare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti, ma i risultati richiederanno alcuni giorni. Il corpo della giovane è stato scoperto da escursionisti all'interno della ex cappella della frazione Equilivaz, un antico villaggio di montagna ormai abbandonato da tempo. La vittima non è stata ancora identificata, ma in base all'abbigliamento si presume che possa essere straniera. È stata trovata in posizione fetale, come se stesse dormendo, con vari alimenti sparsi intorno a lei. Sui sassi della chiesetta sono presenti tracce di sangue.

La zona è stata subito isolata e attentamente ispezionata dalle forze dell'ordine, che hanno raccolto vari elementi per ulteriori analisi in laboratorio. Testimoni hanno segnalato la presenza di un uomo che era con la ragazza nei giorni precedenti: le autorità stanno cercando di rintracciarlo interrogando i residenti e controllando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Alcuni residenti hanno anche ricordato di aver visto un furgoncino rosso/bordeaux, 'camperizzato', parcheggiato nei pressi del sentiero che porta al villaggio abbandonato. Questa è una delle piste seguite dagli investigatori, che stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare il veicolo e identificarne la targa, al fine di risalire al proprietario e al conducente.