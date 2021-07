"La colpivo ma non moriva. Avevo già cercato di ucciderla". Killer di Chiara

"La colpivo ma non moriva. Avevo già cercato di ucciderla"

La morte di Chiara, accoltellata domenica scorsa in un bosco nel Bolognese da un suo coetaneo resta avvolta nel mistero nonostante la confessione piena del killer. Troppi i punti ancora da chiarire di questa vicenda. "Alcuni giorni prima volevo ucciderla, ma assieme a noi c’erano altri ragazzi e ho dovuto rinviare. Ricordo che non moriva e mi sono stupito di quanto fosse resistente il corpo umano", dice nell'interrogatorio l'assassino. Anche stavolta - si legge sul Corriere della Sera - ha raccontato delle sue figure demoniache, soprattutto Samael, l’angelo del giudizio con cui «parlo da molto tempo» e che «ho anche visto, un uomo di fuoco». Un’ora di domande e risposte per confermare quel che aveva già detto. Si è fidata, Chiara."Ci vediamo alle 9.30, stiamo fuori una mezz’oretta a chiacchierare e poi ti riporto a casa" aveva proposto lui con un messaggio in chat.

L’appuntamento - prosegue il Corriere - era per domenica mattina. E lei non vedeva l’ora di incontrarlo. Suo padre guarda e riguarda il video di pochi secondi che una telecamera di sicurezza piazzata davanti a casa sua ha ripreso mentre i due ragazzi salivano verso i campi e il bosco dov’è stato trovato il cadavere. Sono le ultime immagini di Chiara. «Voltati, ho un regalo per te» le ha detto lui quando si sono fermati. Lei si è voltata e lui ha preso il coltello dallo zainetto. Nelle mani le hanno trovato capelli biondi, come quelli di lui. "Lo sapevo che prima o poi sareste arrivati a me".