La lettera di Philipp Plein alla Ferrari Spa per supportare la black community

Philipp Plein: la lettera alla Ferrari Spa a sostegno dei movimenti per i diritti civili

Philipp Plein scrive una lettera ufficiale alla Ferrari Spa, chiedendo di chiudere il contenzioso che li vede impegnati da oltre due anni in dispute legali, con una donazione di 200.000 dollari a sostegno della black community.

Il testo della lettera

Da oltre due anni la Ferrari Spa ha intrapreso una battaglia legale contro di me chiedendomi un risarcimento in denaro. Inizialmente hanno richiesto 2 milioni di euro e ora, dopo una faticosa trattativa, siamo scesi a 200mila euro. Il motivo per cui mi chiedono un simile risarcimento è perché ho pubblicato una foto della mia Ferrari sul mio account Instagram privato. In questo particolare momento pieno di eventi tragici in tutto il mondo, credo sia del tutto inappropriato combattere per questioni così irrilevanti. Né Ferrari Spa né io abbiamo veramente bisogno di quei soldi. Invece di continuare questo inutile contenzioso, ho chiesto al mio avvocato di negoziare con loro al fine di versare un contributo di 200.000 dollari al "Official Gianna Floyd fund" che è a beneficio della figlia del defunto George Floyd o del Black Lives Matter Fund. Spero davvero che la Ferrari Spa sia d'accordo in merito a questa presa di posizione per una causa che ho a cuore da sempre. Sto suggerendo questa soluzione per supportare la black community e non per promuovere me stesso o il mio marchio. Sono stato il primo designer a fare una sfilata di moda con un casting interamente black nel 2013 durante la settimana della moda di Milano e negli anni ho lavorato con i più importanti talenti come 50 cent, Snoop Dog, Naomi, Tyga e molti altri. Dobbiamo agire immediatamente invece di perdere tempo ed energia in una lotta così assurda e inutile, chiedo ufficialmente alla Ferrari Spa di accettare la mia proposta per fare la differenza. Detto questo, anche se la Ferrari Spa non sarà d'accordo con la mia richiesta, farò comunque una donazione personale per sostenere una causa così importante.

#BLACKLIVESMATTER

Philipp Plein