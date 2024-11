La nonna di Giulia Cecchettin: "Turetta? Un pezzo di ghiaccio come tutta la sua famiglia"

Nonna Cecchettin, lo sfogo e il "dolore dentro". Così Turetta può provare ad evitare l'ergastolo

Giulia Cecchettin è stata uccisa l’11 novembre 2023 da Filippo Turetta, il suo ex fidanzato. Poi il killer ha scaricato il suo corpo lungo la strada del lago di Barcis prima di darsi alla fuga ed essere arrestato dopo una settimana in Germania. Ora l'accusa per Turetta ha chiesto l'ergastolo. L’accusa - riporta Il Corriere della Sera - parla di delitto premeditato e non solo preordinato, ipotesi quest’ultima che sarà probabilmente sostenuta dalla difesa di Turetta per tentare di evitargli l’ergastolo. La differenza è l’esistenza o meno del radicamento costante del proposito di uccidere. E su di lui pesa come un macigno la lista di neri propositi predisposta quattro giorni prima della fine (cartina geografica, coltelli, scotch, badile, i sacchi neri dell’immondizia, corda per legare caviglie, sotto e sopra ginocchia, bloccare portiere Punto, silenziarla puntando coltello, calzino umido in bocca, nastro adesivo in bocca...).

Ad ascoltare i pm in aula per la famiglia Cecchettin c'era solo la nonna paterna di Giulia, Carla Gatto. Si è seduta in ultima fila e da lì ha assistito alla requisitoria del pm Andrea Petroni che ha ripercorso la tormentata storia di sua nipote con Filippo e l’efferato omicidio, che per l’accusa è stato premeditato nei dettagli e commesso con crudeltà. Petroni ha dovuto scendere nei particolari per far comprendere la spietatezza: le tre aggressioni, le coltellate, il sangue.

"È stata dura, sono venuti fuori - dice la nonna di Giulia a Il Corriere - tanti particolari pesanti, tante cose brutte. Ho sentito proprio un dolore che mi ha preso dentro. Turetta? L’ho annullato, l’ho guardato come se guardassi una colonna. È da tempo che mi sforzo per fare questo tipo di lavoro nei suoi confronti. Penso che sia una persona fredda, come il fratello. Io ho conosciuto anche i genitori e devo dire che mi sono sembrati due pezzi di ghiaccio".