La Russa jr, la ragazza: "Mi disse: da qui non esci se non mi baci. Un incubo"

La Russa jr, la deposizione della ragazza e quelle tre ore di vuoto...

Si complica la posizione di Leonardo Apache La Russa dopo la deposizione della ragazza che ha accusato il figlio del presidente del Senato di stupro. La 22enne ha confermato tutto davanti agli inquirenti, svelando particolari inediti. Ora il capo di imputazione potrebbe cambiare in "violenza sessuale di gruppo" se venisse confermata la presenza di una terza persona, come avrebbe raccontato alla ragazza lo stesso La Russa Jr. "Quando mi sono svegliata nuda nel suo letto mi sono ritrovata in un luogo sconosciuto. Ho avuto tanta paura". La ragazza ha parlato per tre ore davanti alle pm di Milano. Ha ripercorso le ore tra il 18 e il 19 maggio scorsi. Ha raccontato l’inizio della serata all’Apophis. Confermando il blackout dopo i due drink offerti dal figlio del presidente del Senato. E le parole sulla presenza del dj Nico, che nel frattempo è stato identificato. Ma ora bisognerà colmare i buchi. In particolare quelle tre ore tra l’uscita dall’Apophis e l’arrivo a casa.

"Dopo avermi offerto da bere, Leonardo mi ha portato a casa. La mattina dopo mi ha detto di aver avuto un rapporto sessuale con me, ma io non avevo nessun ricordo, non ero nelle condizioni di scegliere cosa fare", è la versione della ragazza riportata oggi da Repubblica. "Ho preso subito il cellulare e ho chiesto aiuto alle mie amiche". Poi il dialogo con La Russa jr: "La mattina dopo mi ha detto che anche il suo amico aveva avuto un rapporto sessuale con me, ma io non ero cosciente, non ricordavo niente. E non ricordo di averlo visto". Dice anche di non ricordare nulla di quanto successo nel locale e che le è stato raccontato dalle amiche. "La prima immagine che ho avuto è stata il giorno dopo, a casa di La Russa". Poi c’è la scena del bacio. Prima Leonardo le ha recuperato i vestiti. Poi "era sulla porta, e per farmi uscire mi disse: "Pretendo un bacio, altrimenti non ti faccio uscire”, quindi si avvicinò e mi baciò contro la mia volontà. Non dissi nulla per la paura".