La Sapienza: sospesa occupazione Scienze Politiche, se ne riparla dopo il Ponte

La Sapienza, stop occupazione Scienze Politiche. I collettivi di sinistra hanno deciso di aggiornarsi al 4 novembre

È stata sospesa l'occupazione nella facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza di Roma.

I collettivi di sinistra hanno deciso di aggiornarsi al 4 novembre, dopo il ponte del 1 novembre. La protesta, con il blocco delle lezioni nelle aule dell'università romana, era scattata dopo che martedì scorso alcuni attivisti erano stati respinti dalla Polizia mentre tentavano di bloccare un convegno promosso da Azione Universitaria con ospiti Daniele Capezzone e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia.

L'occupazione potrebbe riprendere mercoledì prossimo, secondo quanto si apprende dai collettivi.

Venerdì, nell'anniversario della Marcia su Roma, i collettivi hanno organizzato un "aperitivo antifascista" e hanno dato vita a un'assemblea "per decidere i prossimi passi per il futuro". Non è chiaro quindi quali saranno le prossime mosse.

Scontri Sapienza: Gualtieri, ‘autunno caldo in università romane? Speriamo di no’

"Speriamo di no". E’ quanto ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri rispondendo a una domanda sui timori di un ‘autunno caldo’ nelle università di Roma, dopo il recente episodio avvenuto alla Sapienza.