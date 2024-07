Lancia un gattino dal ponte e posta il video sui social: indignazione sul web

Lancia un gattino dal ponte e posta il video sui social: sdegno sul web

Ennesima violenza sugli animali: un ragazzino ha lanciato un gattino da un ponte. Il tutto è stato filmato dagli amici e postato sui social. Il fatto è successo in Sardegna, a Lanusei, in Ogliastra. Le immagini della violenza sono rimbalzate da una chat all'altra, generando l'indignazione collettiva degli utenti della rete. Le associazioni animaliste Aidaa, Lega italiana dei diritti degli animali e Zampe hanno denunciato alle Procure competenti l'autore del gesto, identificato grazie ai fotogrammi che lo ritraggano con il gattino in mano. Nei guai anche gli altri due ragazzini, tutti minorenni.

