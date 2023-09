Lasciano in auto la figlia di 8 mesi e vanno ad una festa. Abbandono di minore

Bimba abbandonata in auto, salvata dai carabinieri. I genitori: "La controllavamo in videochiamata"

Sarebbe potuta finire in tragedia ma l'intervento dei carabinieri ha forse evitato il peggio. In 25 anni ci sono state 11 vittime per casi simili. Una bimba di appena 8 mesi è stata volontariamente lasciata in auto dai suoi genitori. La coppia di 31 e 41 anni della provincia di Milano ha pensato bene di andare ad un matrimonio lasciando la piccola in macchina. I genitori della bimba - riporta Il Corriere della Sera - avevano parcheggiato e spento l’auto in via Fratelli Cervi a Cusago, nell’hinterland milanese per recarsi in un ristorante dove era in corso la festa di matrimonio di un amico.

La bambina aveva con sé un telefono dal quale era in corso una videochiamata con i genitori, che sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di minore. Una volta richiamati i due, la famiglia si è riunita e la bambina, in buono stato di salute, è stata affidata nuovamente alla coppia. I genitori - prosegue Il Corriere - hanno spiegato ai carabinieri di averla sorvegliata a distanza con un telefono in videochiamata.

A loro parere era una modalità di controllo sufficiente: una videochiamata con lo smartphone di fronte alla bambina. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto i finestrini dell’auto parcheggiata erano chiusi. I genitori hanno spiegato di averlo fatto per evitare che si ammalasse. Dal novembre 2019 è entrata in vigore in Italia la legge 157 che obbliga all'uso di seggiolini antiabbandono, che segnalano con un rumore la presenza del piccolo quando la macchina viene chiusa.