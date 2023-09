Frecce Tricolori, colpa degli uccelli. Da sinistra: "Basta, vanno abolite"

Frecce Tricolori, colpa degli uccelli. Da sinistra: "Stop esibizioni"

Il giorno dopo l'assurda tragedia delle Frecce Tricolori, ci si interroga su come possa essere accaduta una cosa simile, con una bimba di 5 anni morta tra le fiamme causate dalla caduta di uno degli aerei in esibizione. "Sono stato nelle Frecce Tricolori e ho assistito anch’io a un incidente provocato da uno stormo di uccelli" dice a La Stampa il generale di Brigata aerea Urbano Floreani, con una lunga attività di servizio da pilota nell’Aeronautica militare italiana.

"Nonostante le precauzioni è qualcosa che può sempre succedere", dice. E spiega: "In questa occasione non ci sono dubbi. Sia il pilota a bordo sia il Capoformazione hanno visto uno o forse più uccelli impattare il velivolo ed entrare nella presa d’aria dell’MB.339. Gli aerei avevano appena retratto il carrello, un momento delicato del volo. Il pilota ha detto che il motore gli si è spento, ha provato a riaccenderlo ma non ci è riuscito, e allora ha diretto l’aereo verso una zona libera, verso l’interno dell’aeroporto, e si è lanciato".

Sempre la Stampa nota che "doveva essere una giornata di festa, per la nomina dell’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone quale presidente del Comitato Militare dell’Alleanza Atlantica. E invece diventa una giornata di tragedia per la Difesa". La Stampa racconta che "il pilota è comprensibilmente provato. In Aeronautica dal 2007, passato per un lungo periodo alla guida del caccia leggero Amx, era entrato nelle Frecce nel 2020. «Era il sogno nel cassetto, così ho partecipato e ho avuto la fortuna di essere selezionato», aveva raccontato in un incontro nella sua ex scuola, a Udine. Dopo aver toccato terra, il maggiore Del Dò ha tentato di raggiungere i resti incendiati del suo aereo, dove vedeva anche coinvolta una macchina civile, ma l’ha bloccato un passante: «Dove vai, hai ammazzato una bambina», gli ha gridato. E ora queste parole gli rimbombano in testa".

E anche da sinistra ci sono polemiche. Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, esprime “cordoglio e dolore per la morte di una bimba di 5 anni durante l’esercitazione per l’airshow di domani a Torino. Il pensiero va alla sua famiglia attorno alla quale ci raccogliamo”. Zanella sottolinea poi che “le manifestazioni delle 'Frecce' acrobatiche devono essere oggetto di una valutazione alla luce dei loro costi, sopratutto a livello ambientale, oltre che per la loro pericolosità. Noi - chiarisce - crediamo siano esibizioni da abolire”.