Lavori senza diploma o laurea ben pagati ma che nessuno vuole fare. Classifica

Lavori ben pagati ma che nessuno vuole fare. La classifica

Anche in Italia esistono lavori per i quali non è necessario avere né laurea né diploma per essere svolti. Lavori, peraltro, ben pagati ma che nessuno è disposto a fare. Di quali si tratta? E perché vengono "denigrati"?

Al primo posto la categoria degli operatori ecologici o operatori di impianto di raccolta rifiuti: a bilanciare il rischio di incorrere in diverse malattie, essendo a contatto con i rifiuti, e l’odore maleodorante c'è uno stipendio minimo di 1.200-1.300€ al mese e la possibilità di ottenere il lavoro anche senza diploma. Ancora il panettiere, dove i principali vantaggi sono dati anche qui da uno stipendio di 1.200-1.700€ al mese, oltre che dalla circostanza che un'attività simile non fallirà praticamente mai.

Tra i lavori che non necessitano di una laurea anche l'idraulico e il meccanico: se è vero che queste figure professionali si sporcano spesso i vestiti, il loro stipendio può arrivare a circa 3.000€ al mese, soprattutto se si viene assunti da una grande azienda.